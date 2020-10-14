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    Bakan Pakdemirli: 2020 yılı 2. dönem süt destekleri önümüzdeki hafta sonunda ödenecek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 2020 yılı 2. dönem süt desteklerinin 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödeneceği açıklamasında bulundu.
    • AA
    • 14.10.2020 - 14:56
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    Bakan Pakdemirli: 2020 yılı 2. dönem süt destekleri önümüzdeki hafta sonunda ödenecek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, süt destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, zamanlaması ile ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Pakdemirli: 2020 yılı 2. dönem süt destekleri önümüzdeki hafta sonunda ödenecek #1

    "SÜT DESTEKLERİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNDA ÖDENECEK"

    Bakan Pakdemirli, paylaşımında "2020 yılı 2. dönem süt desteklerimiz 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödenecek. Ayrıca ekim-aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek de ocak ayı itibari ile yetiştiricilerimize peyderpey ödenecek." dedi.

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