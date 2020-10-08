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    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi destek ödemeleri bugün yatmaya başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yatmaya başladığını duyurdu.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 09:33
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    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi destek ödemeleri bugün yatmaya başladı

    Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar için müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'dan geldi.

    Bakan Selçuk, Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

    BANKA ÜZERİNDEN YATACAK

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığı ile yapılacağını daha önce de belirtmişti.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi destek ödemeleri bugün yatmaya başladı #1

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