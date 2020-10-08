Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi destek ödemeleri bugün yatmaya başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yatmaya başladığını duyurdu.

Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar için müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'dan geldi.

Bakan Selçuk, Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

BANKA ÜZERİNDEN YATACAK

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığı ile yapılacağını daha önce de belirtmişti.