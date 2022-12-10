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    Bakanlık 7 yerli keçi ırkını koruma altına aldı

    Hayvancılıkta zaman zaman bazı ırkların kaybolmaması ve daha çok üremesini sağlamak için koruma altına alına alınıyor.
    • 10.12.2022 - 11:42
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    Bakanlık 7 yerli keçi ırkını koruma altına aldı

    Projelerle Türkiye'nin, keçi yetiştiriciliğinde yakın bir zamanda damızlık merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler çerçevesinde Kilis, Honamlı, Abaza, Kaçkar, Ankara, Halep ve Mahalli keçi ırkları koruma altına alındı.

    Bakanlık bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı tarafından küçükbaşta 2005 ve büyükbaşta 2011'den beri sürdürülen "Halk Elinde Islah Ülkesel Projesi" meyvelerini veriyor.

    Keçi ırkına önem veriliyor

    Küçükbaş projelerinde keçi ırkı önemli bir yer tutuyor. Keçi varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye'de 2021 verilerine göre 12 milyondan fazla keçi bulunuyor. 1990'lı yıllarda düşüşe geçen ve 5 milyona kadar gerileyen keçi varlığı, küçükbaş hayvancılığa yapılan önemli desteklemeler, kayıt altına alma ve örgütlenme uygulamalarıyla 12 milyon seviyesine ulaştı.

    296 bin 100 baş anaç yerli keçi ıslah programında

    Proje kapsamında, yerli keçilerde 37 olan alt proje sayısı, 2022'de 10 alt projenin daha ilave edilmesiyle 47'ye çıktı. Böylece 296 bin 100 baş anaç yerli keçi ıslah programına alınmış oldu.

    Projelere yerli keçi ırkları Ankara keçisi, Kıl keçisi, Honamlı keçisi, Kilis keçisi, Maltız keçisi, Şam keçisi ve Türk Saanen keçisi dahil edildi.

    Bakanlık 7 yerli keçi ırkını koruma altına aldı #1

    Ankara keçisi korumaya alınanlar arasında

    Bu ıslah çalışmalarıyla aynı zamanda az sayıda hayvan varlığına sahip olan Kilis, Honamlı, Abaza, Kaçkar, Ankara, Halep ve Mahalli keçi ırkları proje kapsamında koruma altına alındı.

    "88 bin genetik materyal saklanıyor"

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvancılık gen bankalarında 18 küçükbaş, 7 büyükbaş ve 5 at ırkına ait 88 bin genetik materyali sakladıklarına işaret ederek, "2002'den bugüne hayvancılık sektöründeki desteklerin tarımsal destek içindeki payını yüzde 4,4'ten yüzde 25'e çıkardık. Çok şükür bu desteklerin ve uygulamaların güzel sonuçlarını da görüyoruz. Ayrıca yerli hayvan ırkları geliştirme konusuna özel bir önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakanlık 7 yerli keçi ırkını koruma altına aldı #2


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