Bakanlıklar ve kurumların 2024 bütçesi belirlendi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçeleri tek tek sunuldu. TBMM Genel Kurulu, bütçe maratonuna 11 Aralık Pazartesi başlayacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre tek tek bakanlık ve kurumların bütçelerini sıraladık.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıklara ait bütçe sunumları tamamlandı.

2024 yılı bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi oldu ve görüşmeler toplamda 36 gün sürdü.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bütçe teklifi 11 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. "Bütçe maratonu", 11-22 Aralık tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu'nda sürecek.

Bütçe takvimine göre, bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün devam edecek.

Meclis'in bütçe maratonu, 22 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

2024 bütçesinde 11 trilyon 89 milyar TL gider görülüyor

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, 17 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. 2024 bütçesinde 8 trilyon 437 milyar TL gelir, 11 trilyon 89 milyar TL gider öngörülüyor.

En büyük pay eğitime ayrıldı

Merkezi Yönetim Bütçesinde yüzde 14,6 oranıyla en büyük payın eğitime ayrıldığı görüldü. 2023 yılı bütçesinde 887 milyar TL olan eğitim harcamalarına ayrılan kaynak 1 trilyon 615 milyar TL’ye çıkarılıyor. Sağlık harcamaları için 1 trilyon 650 milyar TL, sosyal yardım ve destekler için 497 milyar TL kaynak ayrılıyor.

Tarım için 384 milyar TL ve reel sektör destekleri için 376,5 milyar TL ödenek öngörüldü. Bütçe kanun teklifinde savunma ve güvenlik için ayrılan bütçe 1 trilyon 113,5 milyar TL oldu. Mahalli idarelere ayrılan kaynak 2023’te 520 milyar TL iken, 860 milyar TL’ye çıkarıldı.

Bakanlıkların sundukları bütçe rakamları

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 9 milyar 536 milyon 586 bin lira

Cumhurbaşkanlığı: 12 milyar 283 milyon 843 bin lira

Anayasa Mahkemesi: 558 milyon 799 bin lira

Yargıtay: 2 milyar 91 milyon 537 bin lira

Danıştay: 1 milyar 680 milyon 171 bin lira

Hakimler ve Savcılar Kurulu: 759 milyon 957 bin lira

Sayıştay: 2 milyar 331 milyon 746 bin lira

Adalet Bakanlığı: 198 milyar 703 milyon 54 bin lira

Milli Savunma Bakanlığı: 440 milyar 496 milyon 960 bin lira

İçişleri Bakanlığı: 76 milyar 295 milyon 436 bin lira

Dışişleri Bakanlığı: 31 milyar 373milyon 647 bin lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 4 trilyon 564 milyar 413 milyon 425 bin lira

Milli Eğitim Bakanlığı: 1 trilyon 2 milyar 129 milyon 668 bin lira

Sağlık Bakanlığı: 732 milyar 562milyon 378 bin lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 369 milyar 82 milyon 37 bin lira

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 334 milyar 349 milyon 925 bin lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 48 milyar 323 milyon 76 bin lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 38 milyar 964 milyon 106 bin lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 78 milyar 995 milyon 69 bin lira

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 271 milyar 741 milyon 383 bin lira

Ticaret Bakanlığı: 38 milyar 501 milyon 707 bin lira

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 171 milyar 3 milyon 724 bin lira

Tarım ve Orman Bakanlığı: 283 milyar 124 milyon 800 bin lira

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: 286 milyon 61 bin lira

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı: 17 milyar 447 milyon 418 bin lira

Jandarma Genel Komutanlığı: 189 milyar 693 milyon 588 bin lira

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 11 milyar 517 milyon 337 bin lira

Emniyet Genel Müdürlüğü: 305 milyar 479 milyon 702 bin lira

Diyanet İşleri Başkanlığı: 91 milyar 824 milyon 805 bin lira

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 671 milyar 317 milyon 160 bin lira

Gelir İdaresi Başkanlığı: 32 milyar 104 milyon 510 bin lira

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 8 milyar 16 milyon 971 bin lira

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 3 milyar 592 milyon 599 bin lira

Göç İdaresi Başkanlığı: 21 milyar 631 milyon 742 bin lira

Avrupa Birliği Başkanlığı: 4 milyar 646 milyon 786 bin lira

Devlet Arşivleri Başkanlığı: 857 milyon 823 bin lira

İletişim Başkanlığı: 4 milyar 126 milyon 595 bin lira

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı: 1 milyar 9 milyon 146 bin lira

Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 217 milyar 183 milyon 338 bin lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 625 milyar 780 milyon 424 bin lira

İklim Değişikliği Başkanlığı: 178 milyon 814 bin lira

Toplam: 11 trilyon 89 milyar 37 milyon 425 bin lira