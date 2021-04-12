Bakan Karaismailoğlu, metro hattındaki çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaşarak açılışın 2022 yılının sonunda planlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan 8.4 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının açılış tarihi belli oldu VİDEO

TEK YÖNDE 70 BİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ

Hattın büyük bir ihtiyacı gidereceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tamamlandığında saatte, tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşacak." dedi.

Projenin Bakırköy sahilden başladığını anımsatan Karaismailoğlu, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere toplamda 7 istasyon bulunacağını söyledi.

İstasyonların çevresinde meydanlar oluşturularak şehir planlaması açısından önemli bir adım atılacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu meydanlar istasyonların oluşturacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalara dönüşecekler. Hattımız yoğun yerleşim alanlarının altında zor bir bölgeden geçmektedir. Bugün itibarıyla bütün sorunlar çözülmüş, çalışmalar hızla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

METRO HATTINDAKİ ÇALIŞMADA SON DURUM

Adil Karaismailoğlu, söz konusu hattın yoğun yerleşim alanlarının altından, zor bir bölgeden geçtiğini, konuyla ilgili sorunların çözülerek çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu:

"Bakırköy sahil, Bahçelievler, Güngören, Kirazlı metro hattımız Bakırköy İDO-İncirli istasyonlarımız arasında yaklaşık 3.1 kilometre çift hat tünel imalatlarını tamamladık. İncirli makas yapısının tamamlanması üzerine tünel imalatı İncirli istasyonundan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı.

İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlemlerine devam ediyoruz. Tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlemlerinin yüzde 47'si, ray seriminin yüzde 25'i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi 2022 yılının sonuna doğru tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

"KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKANLAR HEP AYNI ZİHNİYET"

Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nı, üçüncü köprüyü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Avrasya Tüneli'ni hatta Boğaziçi Köprüsü'nü yapmayın." diyenleri ve bu şekilde yapılan dayatmaları unutmadıklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, "O zaman onların dediklerine boyun eğseydik ne İstanbul Havalimanı ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne Kuzey Marmara Otoyolu ne de Avrasya Tüneli olurdu. Bu projelere karşı çıkanlar ile Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar hep aynı zihniyet." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması

"SİYASİ ÇEKİŞMELERİ DEĞİL, HALKA HİZMETİ ESAS ALIYORUZ"

Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul'un dünyanın lojistik vizyon projesi olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler, siyasi çekişmeleri değil, halka hizmeti esas alıyoruz. Çünkü biz halka hizmeti, 'Hakka hizmet' olarak görüyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun. İhtiyaçlarını, endişelerini çok iyi biliyoruz. Bakanlık olarak var gücümüzü ve irademizi her zaman İstanbul'u imar ve inşa etmek üzere kullanacağız."