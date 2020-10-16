Bal ihracatından 18 milyon dolarlık gelir sağlandı

Kalitesinden dolayı markalaştığı için ocak-eylül döneminde 45 ülkeye 4 bin 101 ton "Türk balı" ihraç edilerek, 18 milyon 196 bin 233 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Ocak-Eylül 2020'de 4 bin 101 ton bal ihraç edildi. Bu ihracattan 18 milyon 196 bin 233 dolar kazanç sağlandı. Bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 15, değerde yüzde 16 artış gösterdi.

ALMANYA, ABD VE SUUDİ ARABİSTAN TÜRK BALINI SEVİYOR

Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Türkiye'den Almanya'ya 9 ayda 1587 ton bal ihracatı karşılığında 6 milyon 72 bin 252 dolar gelir sağlandı.

ALMANYA'YA İHRACATTA YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI

Geçen yılın aynı döneminde Almanya'ya 1255 ton bal ihraç edilerek 4 milyon 658 bin 727 dolar kazanılmıştı. Böylece Almanya'ya yapılan bal ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 30 arttı.

BAL PAZARINA BU YIL YENİ ÜLKELER KATILDI

Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Polonya, Yemen, Bangladeş, Macaristan, Cibuti, Danimarka, Filipinler, İsviçre, Panama, Cape Verde, Güney Kore Cumhuriyeti ve Gine de Türkiye'den bal satın alan 45 ülke arasında yer aldı.

“İHRACAT ARTTI AMA YETERLİ DEĞİL”

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, son yıllarda Türk balının markalı ürün haline getirilmesi ve kalitesinin güvence altına alınmasıyla ihracatının arttığını, ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yöresinde bitki türlerine göre bal üretimi yapıldığını belirten Gürdoğan, "Tüm ürünlere, yörelere göre coğrafi işaret alınıp yöre isimlerine göre yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin yaptırılması, ürünlerin albenisi olan kalite düzeyi çok yüksek küçük ambalajlarda ambalajlanması halinde bal ihracatının daha üst noktalara çıkacağına inanıyoruz. Bu şekliyle bir satış stratejisinin belirlenmesi halinde üretici de daha çok kazanacaktır." şeklinde konuştu.