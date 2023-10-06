Bal üretimi artıyor! Türkiye'de 752 bal ormanı kuruldu Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre kurulan bal ormanı, kovan sayısı ve Türkiye genelinde elde edilen bal üretimi ile ilgili güncel rakamlar ve hedefler açıklandı.

İHA

Türkiye'de bal üretimi noktasında dünyada önemli bir konumda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 90 bin 657 hektar alanda 963 bin 43 koloni kapasiteli 752 bal ormanı kurdu.

Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 raporuna göre de 8 milyon 734 bin 938 kovan bulunuyor.

2022 yılında 118 bin 297 ton bal üretilen kovanların varlığının artırılarak bal üretiminin daha da artması planlanıyor.

Bugüne kadar 752 bal ormanı kuruldu

Geçmişten 2023 yılının eylül ayının sonuna kadar 90 bin 657 hektar alanda 963 bin 43 koloni kapasiteli 752 bal ormanı kuruluşu gerçekleştirildi.

Arıcılar destekleniyor ve bal ormanları sayısında da önceki yıllara göre artış yaşandı.

Yıl sonu hedefi ise 794 olarak açıklandı.

Bal üretiminin yüzde 85'i ormanlardan

Geçtiğimiz yılın 118 bin 297 olan bal üretim miktarının yüzde 85'i ormanlar ve benzer alanlardan elde edildi.

Üretimin yüzde 25'i çam balı

Bal üretiminin yaklaşık yüzde 25'i çam balı şeklinde doğrudan basralı sahalardan elde edildi.

Bal ormanlarına verimin artışı için çeşitli türler ekildi

Kızılçam, kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlat gibi orman ağaçları ve özellikle orman örtüsünün baskın olmadığı alanlarda orman altı tabakayı zenginleştirmek için kekik, arı otu, korunga, üçgül, fiğ, püren, ada çayı, karabaş, nane, biberiye gibi nektar verimi yüksek ve bölgeye uyumlu bitkilerin ekimine öncelik verildi. Böylece bal ormanlarından alınacak verimin artması planlandı.

En fazla bal ormanı Mersin'de oluşturuldu

Orman Genel Müdürlüğünce en fazla bal ormanı tesis edilen illerin başında 36 bal ormanıyla Mersin geliyor.

Antalya'da ve Kütahya'da 25, Çanakkale ve İzmir'de 24, Adana ve Afyonkarahisar'da 20, Konya'da 19, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Isparta'da da 18 bal ormanı bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)