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    Balık bolluğu Mersin’de fiyatları yüzde 80 düşürdü

    Mersin’de 15 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle birlikte pazar tezgahları bir çok balık çeşidi ile süslendi. Av yasağı öncesine göre yüzde 80'e varan düşüşün yaşandığı pazarda, balığa rağbet arttı.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 09:52
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 09:52
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    Balık bolluğu Mersin’de fiyatları yüzde 80 düşürdü

    Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, av yasağının bitmesiyle birlikte barbun, gümüş, çupra, levrek, karides, palamut fiyatlarında yüzde 80’e varan düşüşler yaşandığını belirterek, 4 kişilik bir ailenin 25-30 liraya güzel bir akşam yemeği yiyebileceğini aktardı.

    Balık bolluğu Mersin’de fiyatları yüzde 80 düşürdü #1

    “50 LİRAYA SATILAN BARBUN, ŞU ANDA 15 LİRA”

    Polat, balık pazarındaki tezgahlarda her türlü balığın bulunabildiğini belirterek, "Barbun, gümüş, çupra, levrek, karides, palamut çeşitlerimiz tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatlarda yaşanan düşüşle birlikte, 40 ile 50 liraya satılan barbun, şu anda 15 ile 25 liraya kadar geriledi." dedi.

    Tüm Türkiye'deki balıkçılar gibi Mersin'den de bu yılda bol balık tüketileceğinin müjdesi geldi.

    “HER BÜTÇEYE UYGUN BALIK BULUNUYOR”

    Balık tüketiminin sağlık açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Polat, "Omega 3, Çinko, A ve D vitaminleri açısından zengin olan balık, denizde 500 metre açıkta doğal olarak tutuluyor. Bu sene balıkta yüksek verim bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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