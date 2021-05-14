Samsunlu balıkçılar, havaların sıcak gitmesi ve kısıtlamalar nedeniyle balık satışlarının azaldığını, fiyatların da düştüğünü aktardı.

Balık av sezonunun kapanmasıyla birlikte Samsun’daki balık tezgahlarını kültür balıkları süslemeye başladı. Çipura, levrek, kötek, alabalık, somon ve Norveç somonu gibi balıkların satıldığı Samsun’da balık fiyatlarının düşmesine rağmen satışların durgun olduğundan yakınan balık satıcıları, kısıtlamalarının ardından işlerin aratacağını umuyor.

“LEVREK VE ÇİPURA 10 LİRA, ALABALIK VE SOMON DA 5 LİRA UCUZLADI”

Balık fiyatlarının 5-10 lira arasında ucuzladığını dile getiren balık satıcısı Onur Can Köse, “Balık satışları hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı durgun. Balık fiyatları ise gayet uygun. Levrek, çipura, somon ve alabalığın fiyatı düştü. Hava sıcaklıklarıyla birlikte bayramın da etkisiyle satışlarımız düştü. Geçen bayramda da virüs vardı ama tam kapanma olmadığı için satışlarımız bu bayrama göre daha iyiydi. Levreğin kilosu geçen hafta 50 liraydı, 40 liraya düştü. Çipura 50’den 40 liraya düştü. Somonun kilosu 30’dan 25 liraya düştü. Alabalık da yine 30 liradan 25 liraya düştü.” dedi.

Balık satışları da fiyatlar da düştü VİDEO