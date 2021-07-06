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    Balık tezgahları manav tezgahı oldu

    Balıkesir'de balıkçılar sezonun bitmesinin dışında bir de musilajın çıkması nedeni ile meslek değiştirdi.
    • AA
    • 06.07.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 18:05
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    Balık tezgahları manav tezgahı oldu

    Balık sezonunun sona ermesi ve balık avlama yasağının da başlamasıyla birlikte balık tezgahları boş kaldı. Balıkçılar da geçimlerini sağlamak için tezgahlarını manava dönüştürdü.

    Balıkesir’de balıkçı esnafı sektörün yaşadığı zorluklara karşın tezgahını manava çevirmeye başladı. Balıkesirli balıkçı esnafı Alişen Altınöz de balık yasağının başlamasıyla birlikte balık tezgahlarını manav tezgahına çevirdiklerini söyledi.

    MÜSİLAJ VE BALIK VARLIĞININ AZLIĞI ETKEN OLDU

    Altınöz, gerek müsilaj gerek balık varlığının azlığı dolayısıyla işi bıraktıklarını söyledi. Altınöz, denize attıkları ağları da müsilajdan dolayı alamadıklarını kaydetti.

    Sektörün yaşadığı sorunlar nedeni ile manav işine başladıklarını söyleyen Alişan Altınöz, işlerinin rutin olduğunu kaydetti.

    Balık tezgahları manav tezgahı oldu VİDEO

    Balık tezgahları manav tezgahı oldu #1

    Balık tezgahları manav tezgahı oldu #2

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