Balıkçılar balon balığının bütün türlerinin kuyruğuna ödül verilmesini istiyor

Balon balığı avlayarak, kuyruk başına 5 lira alan balıkçılar, uygulamanın sadece benekli balon balığını kapsadığını, yakalanan balıklarının sadece yüzde 1'inin değerlendirilmeye alındığını belirtiyor.

Balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 5 lira ödül veriliyor. Ancak sadece "benekli" denilen türü için. Fakat benekli türünü avlamak için de balon balıklarının tümüne aynı anda uygulama yapmak gerekiyor. Toplanan 500 balıktan sadece 2'sinin benekli çıkması balıkçılara zarar veriyor. Bu balığın dişleri çok keskin olduğu için atılan ağları parçalayarak zararı daha da artırıyor. Balıkçılar da zararlarını düşürmek için balon balığının tüm türleri için ödül konmasını talep ediyor.

BALON BALIKLARININ AVLANMASI İÇİN DEVLET DESTEĞİ DEVREYE GİRDİ

Bu destek kapsamına sadece bir balon balığı türünün alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, "7 tür bize zarar veriyor. Yakaladığımız balon balıklarının yüzde 99'u kapsam dışı kalıyor." dedi.

Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk aylarında yürürlüğe koyduğu ilginç bir projeyle balıkçıları balon balığı avlaması konusunda teşvik etti. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan,"Kuyruğunu getir, 5 lira al" projesine büyük ilgi gösteren balıkçılar o günden itibaren balon balığı avlayarak kuyruklarını kesmeye başladı. Ancak balıkçılar, 7 balon balığı türünden sadece bir tanesinin değerlendirmeye alınmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek tüm balon balığı türlerinin proje kapsamına alınmasını istedi.

"BALIKÇILAR MADDİ ZARAR GÖRÜYOR"

Günde avlanan ve kuyruğu kesilen balon balıklarının neredeyse yüzde 99’unun değerlendirme dışı kalan türlerden olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, balıkçıların bu durumdan maddi olarak zarar gördüğünü belirtti.

“TÜM BALON BALIKLARI İSTİLACI VE BİZE ZARAR VERİYOR”

7 balon balığı türünün de balıkçı ağları başta olmak üzere birçok zararı olduğunu ifade eden Safsoylu, tüm türlerin ekonomik değeri olan balıkları yediğini, balıkçılığı baltaladıklarını belirtti. Türler arasında "benekli" dedikleri balon balığının kuyruğunun proje kapsamına alındığını söyleyen Safsoylu, "Benekli gibi diğer 6 tür de istilacı ve bize zarar veriyor. Bir tek onun desteklenmesi balıkçı için yeterli değil. 7 türün de ağızla giyotin gibi. Ağ atıyoruz, hangisi denk gelirse gelsin dişiyle bir yakaladığında, ağımız paramparça oluyor. Hal böyle olunca elimiz boş bir şekilde limana dönüyoruz." diye konuştu.

500 KUYRUKTAN SADECE 2’Sİ KAPSAM İÇİ

Sabahın ilk ışıklarında balığa çıktığını ve bu sırada 500'e yakın balon balığı yakaladığını söyleyen Mehmet Kanfal, yakaladığı 500 balıktan sadece ikisinin kuyruğunun benekli olduğunu, geri kalanların proje kapsamı dışında kalacağını kaydetti. Bu durumun balıkçıların şevkini kırdığını belirten Kanfal, 7 türünde destek kapsamına alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.