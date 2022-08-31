Vahit Kirişçi'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, balıkçılara yönelik yüzde 13,5 oranla kullandırılacak işletme kredisi uygulamasının yarın başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2022 - 2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında "Vira Bismillah" diyen Bakan Kirişçi, balıkçılara da müjde vermeyi ihmal etmedi.

Balıkçılara işletme kredisi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla balıkçılara yüzde 13,5 üzerinden işletme kredisi kullandırılacağını söyleyen Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak ve yarından itibaren başlayacak"







