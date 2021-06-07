Balıkçılara müsilaj desteği: Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Balıkçılara müsilaj desteği: Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Peki, balıkçılara müsilaj destek ödemesi ne zaman, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi üzerindeki salyaları temizlemek için çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nı açıklamasının ardından müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacağını duyurdu.

Bu haberin ardından balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, balıkçılara müsilaj desteği ne zaman ödenecek, başvuru şartları nelerdir gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, balıkçılar ne zaman destek ödemesi alacak? Müsilaj desteği başvuru şartları neler? İşte detaylar...

BALIKÇILARA MÜSİLAJ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran'dan itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine başlanacağını bildirdi.

Bakan Kurum, "Önce kurumlarımızda, organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız. Bakanlık olarak, gerekli finansal desteği sağlayacağız. Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır." dedi.

Ancak müsilaj desteği başvurularına ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. Balıkçılara sağlanacak desteğin ayrıntıları açıklandığında haberimize eklenecek.