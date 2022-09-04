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    Balıkçılara yapılacak desteğin ayrıntıları belli oldu

    Balıkçılara daha önce kullandırılacak kredinin müjdesi verilmişti. Şimdi de kredinin detayları netleşti.
    • 04.09.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 14:22
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    Balıkçılara yapılacak desteğin ayrıntıları belli oldu

    1 Eylül itibarıyla alıkçıların avlanma sezonu açıldı. Balıkçılar sezon açılışında, daha verimli çalışmak için yapacakları yatırımları destekleme sözü aldı.

    DHA haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon liraya kadar faiz indirimli tarım kredisi kullanabileceklerini bildirdi.

    Onaylanmış ruhsata tabi olarak balık avcılığı yapanlar yararlanacak

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye karasuları içerisinde, bakanlığımız tarafından onaylanmış ruhsata tabi olarak balık avcılığı yapan balıkçılarımız Ziraat Bankası aracılığıyla 'Balıkçılık Destek Kredisi'nden yararlanabilecekler.

    İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak

    Diğer taraftan, daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılarımız, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar, yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli tarım kredisi de kullanabilecek.

    mesaj

    Daha önce kredi alanlar da kullanabilir

    Daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmış olan üreticilerin ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave olarak bu krediden yararlanmaları da mümkündür." denildi.


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