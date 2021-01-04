Balıkesir’in Edremit ilçesinde tamamen doğal fermente sistem ile yapılan çevirme siyah zeytinler büyük rağbet görüyor. Bu çevirme siyah zeytinlerin lezzet sırrında ise pamuk ipliği var.

Edremit zeytini ile meşhur bir ilçemiz. Burada doğal yollarla zeytin üretirken kullanılan tekniklerden birinde yer alan pamuk iplikleri üretimin kaliteli olmasına destek veriyor.

Edremit bölgesinde yağlık cinsi ağaçlardan özenle toplanan siyah zeytinler, zeytin işleme tesislerine özel kasalarda getiriliyor.

Burada seçmeden geçen zeytinler, özel bir yöntem ile çevirme siyah zeytin olarak işleniyor. Hatasız siyah zeytinler özel teneke ambalajlara konulduktan sonra bir miktar tuz, yeteri kadar zeytinyağı ve sirki ile fermantasyon işlemi için karıştırılıyor.

PAMUK İPLİĞİ GAZ ÇIKIŞI İÇİN GEREKLİ

Burada önemli olan fermantasyon sırasında çıkacak gazların tahliyesini sağlamak için ise kapakların ağzı belli bir ölçüde pamuk ipliği sıkıştırılarak kapatılıyor. Böylece zeytinler ideal ortamda 10 günde bir çevrilerek 6 ay boyunca kapakları açılmadan sağlıklı bir şekilde fermante ediliyor.

Balıkesir Edremit'te yetişen zeytinin lezzetinin sırrı pamuk ipliğine bağlı ViDEO

"TENEKE ÇEVİRME BİR ZEYTİN İŞLEME TEKNİĞİ"

Çevirme siyah zeytin hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, “Teneke çevirme dediğimiz siyah zeytin işleme şeklidir. Öncelikle biz Edremit Körfezi'nden ve Edremit Körfezi'nin müstesna bir çeşidi olan Edremit yağlık çeşidini üretiyoruz. Kendisine has rahiya ve tadı olan bir çeşittir, işleme şeklidir. Bunda tarlalardan elde ettiğimiz zeytinleri tek tek seçerek, kusurlu olanları ayırıyoruz. Tamamen boncuk gibi, hatasız zeytinleri tenekelerimizin içerisine belli miktarda tuz, zeytin yağı ve sirke koyarak, başka hiçbir katkı maddesi koymadan işliyoruz.

ZEYTİNLER 6 AY FERMONTOSYONA TABİ TUTULUYOR

Bu tenekeler içerisine koyduğumuz zeytinleri tenekeleri çevirerek yaklaşık 6 ay doğal fermantasyona tabi tutuyoruz. 6 ay sonra sofralarımıza sunacak hale getiriyoruz.”