Balıkesir'de Burhaniye zeytinyağı hasadının sonuna gelindi

Burhaniye'de zeytin hasadının sonuna gelindi ve elde edilen ürünler yurdun dört bir tarafına dağılıyor.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki üreticiler, zeytin hasadının sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

DÜNYANIN EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞLARI

Zeytinyağının çok değerlendiğini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yörede dünyanın en kaliteli yağlarının üretildiğini söyledi.

FİYAT ARTIŞI ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ

Burhaniye’de, zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, zeytin yağındaki fiyat artışı da üreticileri sevindirdi.

PEYNİR ZEYTİNYAĞI KARŞILAŞTIRMASI

Zeytinyağlarının çok kaliteli olduğunu anlatan Duman, “Eskiden zeytinyağı ile peynir fiyatı aynıydı. Bu sene de zeytinyağı fiyatı peynire yaklaştı. Bu yüzden üreticinin yüzü gülüyor.” dedi.

"BOL OKSİJEN YAĞIMIZDAKİ KALİTEYİ ARTIRIYOR"

Zeytinyağı sevkiyatının devam ettiğini anlatan üretici Yılmaz Özcan da “Kendi zeytinliklerimizden elde ettiğimiz yağı satmaya başladık. Kaz Dağları ile Madra Dağı'nın arasındaki bol oksijen yağımızdaki kaliteyi artırıyor. Çok kaliteli yağlarımız var. Bu yağları da Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Bu sene fiyatlar da çok iyi. Onun için üreticinin yüzü güldü.” dedi.