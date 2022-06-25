Balıkesir'de gezginci arıcıların oğul alma mesaisi

Gezginci arıcılar, daha zengin bir doğadan daha verimli ürün almak için zorlu mesailerine devam ediyor.

Gezginci aracıların mesaisinde önemli bir aşamaya geçildi. Kaliteli bal elde etmek için arılarını şehir şehir dolaştıran gezgin arıcıların "oğul alma" mesaisi başladı.

Bir yandan bal üretiyor, bir yandan da arılarını topluyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesinden Kırklareli'ne kovanlarını getiren gezgin arıcılardan Necdet Tilki, İnece beldesindeki araziye bıraktığı 250 kovan ile bir yandan bal üretimi yapıyor diğer yandan farklı alanlarda koloniler oluşturan arılarını topluyor.

Kovan bırakarak arı topluyorlar

Tilki, komşu arıcıların da yardımıyla arıların kümelendiği ağaç dallarının altına, hazırladıkları kovanları bırakarak arıların bu kovanlara girmesini sağlıyor.

Kimi zaman ağaca çıkarak arı kolonilerini bir kova içerisine, kimi zaman çuval içine toplayan Tilki, daha sonra arıları kovana bırakıyor.

Amaç arı sayısını artırmak

Kraliçe arıyla birlikte kovana giren arıları diğerlerinin arasına katan Tilki, böylece arı sayısını artırarak gelecek sezona hazırlık yapıyor.

"Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucudur"

Tilki, arı kolonilerini toplamasının zor ve yorucu bir çalışma olduğunu söyledi. Kovanı terk eden arı kolonilerinin agresif davrandıklarını belirten Tilki, bu nedenle koloniye yaklaşırken maske, eldiven ve çizme giyilmesi gerektiğini kaydetti.

"Oğul toplama tehlikeli"

Oğul toplamanın zorluğu kadar tehlikeli de olduğunu anlatan Tilki, "Elbette her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Zamanında müdahale etmezsen oğula, oğul da beklemiyor gidiyor. Arınız zayi oluyor. Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucu. Bizim en çok zorlandığımız nokta nakil. Arı kolonisi uzağa gittiyse onu arılığa getirmek biraz zor oluyor." dedi.

"Arıların fazla oğul vermesi beklenmiyor"

AA'nın haberine göre, kovanlarından çok fazla oğul çıkmasını istemediklerini anlatan Tilki, şöyle devam etti:

"Arımızın fazla oğul vermemesini isteriz. Ama bu sene kanolaya gittiğimiz için sayı biraz fazla. Arkadaşların da yardımıyla oğulları topluyoruz. Artık arımız oğul vermez, vermemesi temennisi içerisindeyiz. Artık bu saatten sonra bize bal lazım."