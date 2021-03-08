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- Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri yapılacak
Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri yapılacak
Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 sahanın ihaleye çıkarıldığı duyuruldu.
- AA
- 08.03.2021 - 08:59
Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 saha ihaleye çıkarılması ile ilgili Balıkesir Valiliği'nin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
SUSURLUK, ALTIEYLÜL, KARESİ, EDREMİT, AYVALIK VE MANYAS İLÇELERİNDE
Buna göre, Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül, Karesi, Edremit, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 3 bin 750 lira olan 9 sahanın ihaleleri yapılacak.
İhaleler, 23 Mart Salı günü 10.30-15.30 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.