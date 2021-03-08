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    Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri yapılacak

    Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 sahanın ihaleye çıkarıldığı duyuruldu.
    • AA
    • 08.03.2021 - 08:59
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    Balıkesir'de jeotermal saha ihaleleri yapılacak

    Balıkesir'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 9 saha ihaleye çıkarılması ile ilgili Balıkesir Valiliği'nin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    SUSURLUK, ALTIEYLÜL, KARESİ, EDREMİT, AYVALIK VE MANYAS İLÇELERİNDE

    Buna göre, Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül, Karesi, Edremit, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 3 bin 750 lira olan 9 sahanın ihaleleri yapılacak.

    İhaleler, 23 Mart Salı günü 10.30-15.30 saatlerinde Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

    Balıkesir de jeotermal saha ihaleleri yapılacak #1

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