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    Balıkesir’de pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor

    Balıkesir’de kayalıklarda güneşlenirken dalgıçlar tarafından avlanan pavurya yengeçlerin kilosu 80 liradan balıkçı tezgahlarında satılıyor.
    • 18.05.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:17
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    Balıkesir’de pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor

    Denizden çıkan en lezzetli kabuklu olarak tanımlanan yengeçler, sıcak havalarda denizden çıkarak kayalıklarda güneşlenirken dalgıçlar tarafından yakalanıyor.

    Kilosu 80 lira

    Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz kıyılarında dalgıçlar tarafından yakalanan pavurya türü yengeçler, Bandırma balık halinde kilosu 80 liradan satışa sunuldu.

    "Bu yengeçler denizin en lezzetli kabuklusu"

    İHA'nın haberine göre mayıs ve haziran aylarında görülen ve güneşlenmeyi çok sevdiği belirtilen yengeçleri satan balıkçı Sezgin Acar, "Bu yengeçler denizin en lezzetli kabuklusudur. Mayıs ve haziran aylarında çıkıyor. Yengeç türlerinden pavuryadır bunlar. Erdek Şahinburgaz tarafındaki kayalıklardan dalgıç arkadaşlar tarafından yakalandı. Güneşli havalarda kayalıklara çıkıyor. Tıpkı insan gibi güneşleniyor.

    Balıkesir’de pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor VİDEO


    Balıkesir’de pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor #1

    Protein değeri  yüksek

    Çok lezzetli ve protein değeri çok yüksek. Herkese tavsiye ediyoruz. Kilosu 80 liradan satışa sunduk." diye konuştu.

    Balıkesir’de pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor #2


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