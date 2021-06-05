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- Balıkesir’de simit fiyatında artış
Balıkesir’de simit fiyatında artış
- İHA
- 05.06.2021 - 16:03
- Güncelleme : 05.06.2021 - 17:10
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası’nın açıklamasına göre simit yapımında kullanılan un, susam, katı ve sıvı yağ fiyatlarının pandemi döneminde gelen büyük artış simidin maliyetini artındı.
"ÜRÜNLERE GELEN ZAMLARDAN DOLAYI FİYATI ARTTI"
Simit ustası Önder Kılıçaslan, “Simide öncelikle gelen zamlar piyasada her türlü ürüne gelen zamlardan kaynaklanıyor. Biz üreticiler olarak zamma karşıyız tabii ki ama simidin ham maddelerine ve ürünlerine gelen zamlardan dolayı fiyat artırmak zorunda kalındı.
Balıkesir’de simit fiyatında artış ViDEO
Bu zam isteyerek yapılan bir şey değil piyasanın durumu belli. Şu an iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Fırıncılar Odası da zammı yansıtmak zorunda kaldı. Müşterilerimiz de zammı bekliyorlardı, çünkü herkes piyasanın durumunu görüyordu. Şu an bir markete bile gitseniz her gün bir şeylere zam geliyor. Müşterilerimiz zammı bekliyordu şu an olumsuzluk yaşamıyoruz, tepki gösteren pek yok. 110 gram simit önceden 2 liraydı, şu an aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. Yani 50 kuruş bir zam geldi.” diye konuştu.
İĞNEDEN İPLİĞE ZAM GELDİ
Bu zam isteyerek yapılan bir şey değil piyasanın durumu belli. Şu an iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Fırıncılar Odası da zammı yansıtmak zorunda kaldı. Müşterilerimiz de zammı bekliyorlardı, çünkü herkes piyasanın durumunu görüyordu. Şu an bir markete bile gitseniz her gün bir şeylere zam geliyor. Müşterilerimiz zammı bekliyordu şu an olumsuzluk yaşamıyoruz, tepki gösteren pek yok. 110 gram simit önceden 2 liraydı, şu an aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. Yani 50 kuruş bir zam geldi.” diye konuştu.