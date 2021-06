Balıkesir’de simit fiyatında artış

Balıkesir'de simit fiyatlarına güncelleme yapıldı. Daha önce 110 gramlık simit 2 liradan satılırken, alınan karar sonrasında 110 gramlık simit 2,50 liraya yükseldi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası’nın açıklamasına göre simit yapımında kullanılan un, susam, katı ve sıvı yağ fiyatlarının pandemi döneminde gelen büyük artış simidin maliyetini artındı.

"ÜRÜNLERE GELEN ZAMLARDAN DOLAYI FİYATI ARTTI"

Simit ustası Önder Kılıçaslan, “Simide öncelikle gelen zamlar piyasada her türlü ürüne gelen zamlardan kaynaklanıyor. Biz üreticiler olarak zamma karşıyız tabii ki ama simidin ham maddelerine ve ürünlerine gelen zamlardan dolayı fiyat artırmak zorunda kalındı.

