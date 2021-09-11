Balıkesir’de Yağcıbedir halıları modaya uyarlandı

Yağcıbedir halılarının rengi, motifleri ve yapılış tekniği içinde çok önemli deneyimler, mesajlar barındırıyor. Ortaya çıkan ürünler günümüzde de modaya adapte edilerek geniş kullanıma sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli kök boya ve inovasyon projesi ile adını duyuran ve Yağcıbedir halılarının coğrafi işaretini alan Sındırgı ilçesi, kültürüyle modacıların da dikkatini çekti.

SINDIRGI'YI SOSYAL MEDYA HESABINDAN TANIDI

Stilist Mustafa Şahin sosyal medya hesaplarından tanıdığı Sındırgı ilçesinde farklı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında Akpınar Yaşam Merkezindeki kadınlara özel eğitim verilecek.





AYNI KÖK BOYADAN SAHNE KOSTÜMÜ ÜRETİLECEK

Akpınar Yaşam Merkezine üye kadınlar ile birlikte yürütülen proje ile kültür mirası olan, genç kızların çeyizlerini süsleyen Yağcıbedir halılarının desenleri kök boyadan imal edilen kumaşlarda hayat bularak sahne ve özel gün kıyafetlerinde yer alacak.

Bu sayede ilçedeki kadınlar da projede yer alarak birer moda tasarımcısı, özel ürünleri imal eden terziler halini alacak. Sındırgı ise sadece kültürün değil modanın da konuşulduğu bir merkez halini alacak.

"YAĞCIBEDİR’İN HİKAYESİ OLAN DESENLERİ, KIYAFETLERDE YAŞATILACAK"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Yağcıbedir’in hikayesi olan desenleri, kök boyadan üretilen sahne kıyafetlerinde yaşatılacak. Sındırgı bir moda merkezi olacak. Sındırgı’da yeni bir projenin arifesindeyiz. Doğal boya tekstil ve inavasyon merkezi diye Sanayi Bakanlığı'na yaptığımız proje kabul gördü. Burada doğal boyayı tarım olarak tekrar üretmeyi, yani çivit, muhabbet çiçeği ve rubia denilen kırmızı boyar maddeyi yeniden üretmeyi planlıyoruz. Yani tarımını yaptıracağız. Tarihimize baktığımız zaman, Sındırgı’da geçmişte bu bitkilerin tarımı yapılmış ve şu anda özellikle dışarı bağlı olduğumuz boya sektöründe, kimya sektöründe çok ciddi manada kullanılıyor bu boyalar.

DOĞAL BOYAYA EĞİLİM VAR

Tekstilde insanlarda doğallığa doğru gidişat var. Gıda da olduğu gibi insanlar üzerindeki elbisenin boyasının doğal olmasını istiyor.” dedi.

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