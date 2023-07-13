Balın kilogram maliyeti belirlendi: 110,76 lira Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 2023 için balın kilogram ve teneke maliyetini açıkladı.

AA

Her yıl haziran-temmuz aylarında üreticilere 1 kilogram balın maliyeti yayınlanıyor.

2023 yılı için kır çiçek-yüksek yayla balının 1 kilogram maliyeti 110,76 lira, 26 kilogram teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 2 bin 879 olarak belirlendi.

Belirlenen maliyetleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin açıkladı.

Şahin bu rakamın altında bal alınmaması gerektiğini belirtti.

Arıcıların emeklerinin karşılığını alması amaçlanıyor

Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması ve zor koşullarda üretim yapan arıcıların emeklerinin karşılığını alması için çalıştıklarını aktaran Şahin, şu bilgiyi aktardı:

"Arıcılığın yüzde 80'i gezginci"

Ülkemiz arıcılığının yüzde 75-80'lik dilimi gezgincilik faaliyeti ile sürdürülmektedir. Gezgincilik yapan arıcımız gittiği her bölgede üretim yaparken aynı zamanda ücretsiz olarak tarım ve hayvancılık sektörü için polinasyon hizmeti de veriyor. Her gezginci arıcımız yılda 5-6 konaklama bölgesi değiştirerek, yılda ortalama 20 bin kilometre yol kat ediyor. Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle üretici, ürüne ulaşmak için daha fazla gezgincilik yaparak daha fazla kilometre yapmak durumunda kalıyor.

"Giderler arttı"

Son yıllardaki akaryakıt, besleme, sarf malzeme, makine/ekipman ve işçilik benzeri giderlerin artış gösterdiğine dikkati çeken Şahin, bu girdi maliyetlerinin de balın maliyetini etkilediğini ifade etti.

Balın üretim maliyeti

Şahin, balın üretim maliyetini şöyle kaydetti: