Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek destekler belirlendi

Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

DESTEKLENEN BALON BALIĞI TÜRLERİ

Buna göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.

500 BİN ADEDE KADAR HER BİR ADEDİ BAŞINA 5 LİRA DESTEKLEME

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

DİĞER TÜRLERİN 5 MİLYON ADEDE KADAR HER BİR ADEDİ BAŞINA 50 KURUŞ DESTEKLEME

Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

HEDEFLENEN ADETLERE ULAŞILDIĞINDA ALIM DURDURULACAK

Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

ALIMLAR 5 GÜN SONRA BAŞLAYACAK

Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

KIYIDAN BELİRLİ UZAKLIKTA BERTARAF EDİLECEKLER

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

BELİRLİ EKİPMANLARIN BULUNDURULMASI ZORUNLA OLACAK

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

BALIKLAR BELİRLENEN NOKTALARDAN KARAYA ÇIKARTILACAK

Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak.

BALON BALIKLARININ BERTARAF EDİLMELERİNİN ŞEKLİ

Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

AR-GE ÇALIŞMALARI YAPANLARIN BAŞVURU NOKTALARI

Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneğiyle balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.