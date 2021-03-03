Balonlardan sonra turistler şimdi de Kapadokya'yı deve sırtında keşfediyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen deve turlarına ilgi gösteren yabancı turistler, vadi sırtlarında gezinti yapıyor.

Kapadokya'da yılın her dönemi düzenlenen deve turuna katılan turistler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgenin, doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

Bölgede sıcak hava balon turu, atlı ve arazi araçlarıyla düzenlenen etkinliklerin yanı sıra son yıllarda ilgi çeken deve gezisine özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Deve sırtında, Kızılçukur Vadisi yamaçlarında düzenlenen tura katılan turistlerden Abdulraouf Ebdewy, ilk kez geldiği Kapadokya'nın, görsel zenginliğine hayran kaldığını belirtti.

Bölgenin tarihi dokusunun cezbedici olduğunu ifade eden Ebdewy, "Kapadokya gerçekten de çok güzel bir manzaraya sahip. Burası bana göre eşsiz bir turizm bölgesi. Üç gündür vadilerde geziyoruz. Daha önce at turuna katılmıştım, şimdi de deve ile geziyorum. Burada birkaç günde farklı mevsimleri yaşadık. Gece ve gündüz farklı manzaralar oluşuyor. Kapadokya tek kelimeyle muhteşem bir yer." dedi.

Deve sırtında Kapadokya keşfi

“HAVA BALONLARINDANSA DEVE TURUNU TERCİH ETTİK”

Tura katılan Ahmed Abdussamad ise deve kervanıyla dolaştıkları yerlerde bol bol fotoğraf çektiğini söyledi.

Kapadokya'daki tarihi ve doğal güzelliklerin çok farklı olduğunu dile getiren Abdussamad, "Burası sıcak hava balonlarıyla ünlü ama biz deve sırtında gezmek istedik. Bizim için çok güzel bir tatil oldu." diye konuştu.

FARKLI GÜZERGAHLARDA BİR VE İKİ SAATLİK TURLAR DÜZENLENİYOR

Ortahisar beldesinde tur düzenleyen Kemal Güntaş da deve turuyla turistleri tarihi bir yolculuğa sürüklediklerini anlattı.

Yabancı turistlerin tura ilgi gösterdiğini aktaran Güntaş, gelecek aylardan itibaren turizmin hareketlenmesini beklediklerini, rezervasyon talebinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

“GELECEK SEZONLARA REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN ÇOK YÜKSEK”

Güntaş, farklı güzergahlarda bir ve iki saatlik turlar düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllarca bu bölge, ticaret kervanlarına ev sahipliği yapmış. Biz de binlerce yıl kullanılan bu güzergahlarda yabancı misafirlere, geçmişte ticaretin nasıl yapıldığını anlatıp tecrübe edinmelerini sağlıyoruz. Deve turu, insanların fiziksel zorluk yaşamadan, tarihsel bir dokuda yolculuk yapmalarını sağlayan bir etkinlik. İstedikleri manzarada durup fotoğraf çekebildikleri için de ilgi gören bir tur. Konuklarımızla, Güllüdere, Meskender ve Kızılçukur vadisinde gezebiliyoruz. Gelecek turizm sezonu için rezervasyonlar çok yüksek."