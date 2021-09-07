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    Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları açıklandı

    TMO, 7, 8, 9 ve 10 numaralı Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını paylaştı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 17:31
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    Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları açıklandı

    Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları aktarıldı.

    TMO’dan yapılan açıklamaya göre; Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6 bin 111 (10 numara) için 14 lira, 6 bin 112 (9 numara) için 13 lira, 6 bin 113 (8 numara) için 12.50 lira, 6 bin 114 (7 numara) için 12 lira olarak belirlendi.

    Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları açıklandı #1

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