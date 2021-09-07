Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları açıklandı

TMO, 7, 8, 9 ve 10 numaralı Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını paylaştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları aktarıldı.

TMO’dan yapılan açıklamaya göre; Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6 bin 111 (10 numara) için 14 lira, 6 bin 112 (9 numara) için 13 lira, 6 bin 113 (8 numara) için 12.50 lira, 6 bin 114 (7 numara) için 12 lira olarak belirlendi.