Banka devinden kritik uyarı: Milyonların kredi kartı limitleri iptal edilecek!

QNB Türkiye iştiraki olarak 2012 yılından bu yana dijital bankacılık uygulaması olarak hizmet veren Enpara, ayrı bir banka olarak faaliyete başlamak için gün sayıyor.

Ayrı bir banka olarak hizmet vermeye başlayacak olan banka devi hazırlıklar devam ederken milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni bir uyarıyla dikkat çekti.

BDDK tarafından Ağustos 2024’te ayrı bir banka olarak yola devam etmesine izin verilen Enpara’nın devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kullanıcıların IBAN bilgileri değiştirilecek ve iki uygulamada ortak olarak kullanılan kredi kartı çatı limitlerin iptal edileceği paylaşıldı.

EYLÜL AYINDA HİZMETE BAŞLAYACAK!

Söz konusu devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eylül ya da Ekim gibi ayrı bir banka olarak hizmete başlaması bekleniyor.

Ayrı bir banka olarak hizmet vermesine kısa bir süre kalan Enpara tarafından müşterilere dikkat çeken uyarılarda yapılmaya devam ediyor.

Müşterilere son olarak gönderilen mesajda ise, devir işlemlerinin ardından halihazırda müşterilerin kullandığı IBAN'larda değişikliğe gidileceği belirtilirken, yeni IBAN'ların 0111 yerine 0157 kodunu içereceği aktarıldı. Söz konusu değişiklikler müşterilerin IBAN bilgisi ile sınırlı kalmayacağı belirtildi.

Halihazırda hem QNB hem de Enpara'dan kredi kartı kullanıcısı olan müşterilerin, kullanmakta olduğu çatı limitlerin tamamen iptal edileceği de vurgulandı.

Eylül aynın son günlerinde ya da ekim ayında yapılması beklenen devirle birlikte Enpara kullanıcıları, mevcut mobil uygulamalarını yeniden yüklemek zorunda kalacak.