Bankacılık sektörü kredi hacmi 5 trilyon 73 milyar liraya çıktı

Bankacılık sektörü kredi hacmi 5 trilyon 73 milyar liraya çıktı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 50 milyar 779 milyon lira artarak 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Şubat itibarıyla 50 milyar 779 milyon lira artarak pozitif yönde gelişme gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 22 milyar 413 milyon liradan 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat da geçen hafta 35 milyar 766 milyon lira arttı. Yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 514 milyar 229 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 117 MİLYAR LİRA OLDU

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Şubat itibarıyla 925 milyon lira azalarak 777 milyar 614 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 302 milyar 749 milyon lirası konut, 12 milyar 459 milyon lirası taşıt ve 462 milyar 406 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 714 milyon lira artarak 705 milyar 497 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 azalarak 213 milyar 196 milyon liraya ulaştı.

BİREYSEL KREDİ ALACAKLARININ 88.2 MİLYAR LİRASI TAKSİTLİ

Bireysel kredi kartı alacaklarının 88 milyar 242 milyon lirası taksitli, 124 milyar 954 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 755 milyon lira artarak 161 milyar 842 milyon liraya yükseldi.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Söz konusu takipteki alacakların 128 milyar 543 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 908 milyon lira artışla 980 milyar 999 milyon liraya çıktı.