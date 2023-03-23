Bankacılık sektörü kredi hacmi artışını sürdürdü BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 246,7 milyar lira oldu.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 17 Mart itibarıyla haftalık bankacılık istatistiklerini açıkladı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 73 milyar 823 milyon lira artarak 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liraya çıktı.

Toplam mevduat arttı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 159 milyar 996 milyon lira arttı.

Böylelikle yüzde 1,66 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 814 milyar 163 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 234 milyar 553 milyon lira oldu

Tüketici kredileri tutarı, 17 Mart itibarıyla 8 milyar 387 milyon lira artışla 1 trilyon 234 milyar 553 milyon liraya yükseldi.

Konut kredisi 419 milyon lira oldu

Söz konusu kredilerin 379 milyar 419 milyon lirası konut, 60 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 795 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı arttı

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 104 milyon lira artarak 1 trilyon 6 milyar 821 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artış gösterdi

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artışla 526 milyar 131 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 272 milyar 769 milyon lirası taksitli, 253 milyar 362 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak 159 milyar 390 milyon liraya yükseldi.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 233 milyon lira artışla 1 trilyon 762 milyar 377 milyon lira oldu.