Bankacılık sektöründe mevduat azaldı, kredi hacmi arttı Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta geçen hafta 71 milyar 306 milyon lira artarak 10 trilyon 995,5 milyar liraya çıkarken mevduat ise 67 milyar 682 milyon lira azaldı.

AA

Bankacılık hareketleri haftalık verilerle açıklanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 71 milyar 306 milyon lira artarak 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liraya yükseldi.

Böylece sektörün toplam kredi hacmi 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liradan 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liraya çıkmış oldu.

Mevduat azaldı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 67 milyar 682 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 839 milyar 733 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1,4 trilyon liraya yükseldi

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 236 milyon lira artışla 1 trilyon 459 milyar 121 milyon liraya yükseldi.

Konut kredisi 442,9 milyar lira oldu

Söz konusu kredilerin 442 milyar 990 milyon lirası konut, 88 milyar 69 milyon lirası taşıt ve 927 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 997 milyon lira artarak 1 trilyon 289 milyar 228 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 4 milyar 411 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 441 milyar 472 milyon lirası taksitli, 562 milyar 940 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 892 milyon lira artarak 172 milyar 115 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 145 milyar 139 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 256 milyon lira artarak 2 trilyon 351 milyar 925 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)