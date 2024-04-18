Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12,8 trilyon lira oldu BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 787 milyon lira artarak 12 trilyon 897 milyar 246 milyon liraya yükseldi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 9 Nisan itibarıyla haftalık bülten yayınlandı.

Yayınlanan istatistiklerle toplam mevduat, tüketici kredileri, kredi dağılımı, bireysel kredi kartı alacakları, takipteki alacaklar ve yasal öz kaynakları açıklanıyor.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 884 milyar 459 milyon liradan 12 trilyon 897 milyar 246 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 185 milyar 303 milyon lira artarak 15 trilyon 594 milyar 563 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri

Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 9 Nisan itibarıyla 3 milyar 301 milyon lira artışla 1 trilyon 617 milyar 65 milyon liraya yükseldi.

Kredilerin 445,3 milyar lirası konut

Söz konusu kredilerin 445 milyar 380 milyon lirası konut, 91 milyar 564 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 80 milyar 121 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 570 milyon lira azalarak 1 trilyon 597 milyar 597 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacakları

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 407 milyar 257 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 594 milyar 392 milyon lirasını taksitli, 812 milyar 865 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki alacaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 44 milyon lira yükselişle 199 milyar 901 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 163 milyar 24 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynakları

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 24 milyar 934 milyon lira azalarak 2 trilyon 730 milyar 953 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)