Bankacılık sektörünün mevduatı 2.4 milyar lira arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 milyar 400 milyon lira artarak 4 trilyon 43 milyar 700 milyon liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 6 Ağustos haftasına ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 6 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 412 milyon 117 bin lira artarak 4 trilyon 43 milyar 664 milyon 315 bin liraya çıktı.

YABANCI PARA CİNSİNDEN MEVDUATTA ARTIŞ

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 trilyon 746 milyar 809 milyon 688 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,49 yükselerek 2 trilyon 149 milyar 530 milyon 971 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 522 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 234 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 6 Ağustos itibarıyla 1 milyar 664 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,25 artarak 678 milyar 234 milyon 152 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,54 artışla 558 milyar 506 milyon 500 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,06 yükselişle 244 milyar 835 milyon 161 bin liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KONUT, TAŞITTAN DAHA ÇOK TERCİH EDİLDİ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 273 milyon 304 bin lirası konut, 9 milyar 934 milyon 146 bin lirası taşıt ve 414 milyar 26 milyon 702 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 6 Ağustos ile biten haftada 17 milyar 363 milyon 357 bin lira artarak 3 trilyon 769 milyar 540 milyon 68 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,60 artış gösterdi.