Bankacılıkta uzaktan kimlik tespiti dönemine hazırlanılıyor

BDDK tarafından yürütülen bir çalışma ile bankacılık işlemlerinde görüntülü görüşmeye dayalı yeni bir dönem başlatılacak. Uygulamanın 2011'de yürürlükte olması hedefleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), hesap açmak ve işlem yapmak için bankacıların, müşteri ile yüz yüze gelmesinin azaltılmasını hedefliyor. Koronavirüs gibi hastalıklardan korunma sağlayacak yeni yöntem, aynı zamanda zamandan ve evrak yoğunluğundan da büyük tasarruf sağlayacak.

UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMASI

BDDK'nın hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı.

ARTIK İŞLEMLERDE KARŞI KARŞIYA GELMEK GEREKMEYECEK

Buna göre gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Islak imza zorunluluğu kalkacak.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE VİRÜS BULAŞMA RİSKİ ÖNLENMİŞ OLUYOR

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme, şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

TASARRUF SAĞLANACAK

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi imkanı doğacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.

ÇALIŞMA 2021 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yöntemini, bazı ülkelerde başarı ile uygulanıyor. Türkiye'de ise yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması planlandı.