Bankada parası ve altını olana, gelir belgesi dikkate alınmaksızın yüksek kredi kartı limiti

Bankada parası veya altını olduğu halde kayıt dışı çalışan ve geliri bordrosundan fazla olanların, kredi kartı limitlerini artırmak için beyan edebildiği geliri dikkate alınmayacak.

Koronavirüs sürecinde karlı alışveriş yüzdeleri arttı. Uzmanlar kartlı alışverişi kayıtlı olması açısından destekliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yeni düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesi sağlanacak.

KREDİ KARTI LİMİTİ, GELİR BEYANI OLMADAN TESPİT EDİLEBİLECEK

BDDK, koronavirüs sürecinde bankaların teknolojiyi daha etkin kullanmaları adına bazı kararlar almıştı. Kurum, bugünkü düzenlemesiyle de kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilecek.

İLK DEFA KREDİ KARTI SAHİBİ OLACAK KİŞİNİN, GELİR DÜZEYİ TESPİT EDİLEMİYORSA TOPLAM KREDİ KARTI LİMİTİ 2 BİN LİRA OLACAK

Analistler, ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limitinin 2 bin lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

KARARDA KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN VARLIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

BDDK'nın söz konusu düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolunun açıldığını ifade eden analistler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 31,3 seviyesinde kayıt dışı çalışan bulunduğunu ve bunların resmi olarak bankalara belge sunamadığını ancak bu kişilerin bankalarda mevduatının bulunduğuna dikkati çekti.

KAZANCI ÜCRET BORDROSUNDAN YÜKSEK OLANLAR DA YARARLANACAK

Analistler, asgari ücretten bordrosu düzenlenen ancak aylık kazancı daha fazla olan kişilerin de yüksek limitli kredi kartı alamadığını söyledi.

“KARTLI ÖDEME SİSTEMİ EKONOMİYE CANLILIK KAZANDIRACAK”

Hem mevduat sahiplerinin hem de aylık gelirini tam olarak belgeleyemeyen kişilerin ilgili düzenlemeyle kredi kartı edinebilmesinin kredi kartı adedi ve hacminin gelecek dönemlerde artmasına katkı sağlayacağını dile getiren analistler, kartlı ödeme sisteminin, kayıt dışı ekonominin sisteme dahil edilmesi, vergi gelirlerinin artması, ekonomide canlılık yaratarak büyümeye katkı sağlaması, banka müşterisi olmayan kesimin finansal sisteme dahil edilmesi gibi birçok ekonomik ve toplumsal faydasının olduğunu kaydetti.

BİREYSEL KREDİ KART BAKİYESİ 6 AYDA 12.8 MİLYAR LİRA ARTTI

BDDK verilerine göre 18 Eylül itibarıyla bireysel kredi kartlarının bakiyesi 129.3 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl sonunda 115.4 milyar lira olan bireysel kredi kart bakiyesi, 8,5 ayda 13.8 milyar lira artış gösterdi.

TÜRKİYE'DE 72.6 MİLYON ADET KREDİ KARTI VAR

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayı verilerine göre Türkiye'de 72.6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı olmak üzere toplam kart sayısı ise 248,6 milyon adet civarında bulunuyor.