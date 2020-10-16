Bankalar koronavirüs sürecinde çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı

Türk bankacılık sektörü, en fazla krediyi koronavirüs salgınına rağmen fabrikalarını ve imalathanelerini açık tutarak faaliyetlerini sürdüren sanayiciler için devreye soktu.

Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının derinden etkilediği sanayi sektörüne kaynak yaratma yarışına girdi.

Bu süreçte hükümetler, merkez bankaları ve finansal kurumlar proaktif önlemler, genişlemeci politika setleri ve destek paketleri açıkladı.

Dünyada da hem hane halkının hem de şirketlerin pandemiden asgari hasarla çıkması hedeflendi. Bu kapsamda bankalar kanalıyla uygun vade ve düşük maliyetli finansman imkanı sunuldu. Türkiye'de de bireylere ve ticari işletmelere finansal destek sağlandı.

KULLANDIRILAN KREDİLER 8 AYDA YÜZDE 31 ARTARAK 2.6 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; konut, otomobil, kredi kartları aracılığıyla ve diğer krediler hariç sektörlere kullandırılan nakdi krediler bu yılın 8 ayında yüzde 31 artarak 2 trilyon 618 milyar 3 milyon liraya ulaştı.

Ağustos sonu itibarıyla söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen 737 milyar 700 milyon liralık kısmı, imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmalara ait oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların bankalarda devam eden kredilerinin toplamı 527 milyar 7 milyon lira düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde kredi miktarının en çok yükseldiği sektör imalat sanayi oldu. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin devam eden kredileri, geçen yıl sonuna göre 209 milyar 9 milyon lira artış gösterdi.

EN FAZLA KREDİ "TEKSTİLE"

İmalat sanayi alanında bankalardan en fazla krediyi tekstil ve tekstil ürünleri sanayi kullandı. Ağustos sonu itibarıyla tekstil sektöründeki firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 123 milyar 900 milyon lira oldu. Bu sektörü 121 milyar 3 milyon liralık krediyle metal ana sanayi ve 106 milyar 800 milyon liralık krediyle gıda, meşrubat sektörü izledi.

Bu yılın 8 aylık döneminde imalat sanayi kredi bakiyesi en fazla artan sektör 35 milyar 6 milyon lira ile tekstil oldu. Tekstil sektörünü, 34 milyar 7 milyon lira ile metal ana sanayi, 26 milyar 3 milyon lira ile gıda, meşrubat ve 21 milyar 1 milyon lira ile ulaşım araçları sanayi takip etti.