Bankalar nakit avans çekimini durdurdu İkinci tur seçim sonucu bekleyen bankalar, kredi kartlarını nakit avans çekimlerine kapattı…

ensonhaber.com

Bankalar 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ikinci turu olan 28 Mayıs öncesinde tedbir olarak tabiri caizse kredi musluklarını kıstı.

Merkez Bankası’nın nakit avans ile ilgili düzenlemelerinin ardından bankalar kredi kartlarını nakit avanslara kapattı.

Önceki gün yapılan düzenleme ile TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

Nakit avans ödemeleri durdu

Kararın ardından bankaların kredi kartlarına nakit avans ödemelerini durdurduğu görüldü.

Bankamatiklerden nakit avans çekmek isteyen müşteriler ekranda hata ile karşılaştı.

Bankacılık kaynakları nakit avans çekiminin durdurulduğunu ve ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Bankacılık sektörünü ilgilendiren karara ilişkin konuşan bir uzman, “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. 1,36 faiz oranıyla kredi kartından nakit avans çekiyordu. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı.” dedi.

Merkez Bankası yazı gönderdi

Talimat değişikliğini içeren yazıyı Merkez Bankası dün bankalara gönderdi.

Yazıda bireysel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi türüne göre yüzde 30 menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildiği ifade edildi.

Yükümlülüğün başlangıç tarihi bugün olarak bildirildi.

Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu belirtiliyor.

"Adaya göre" iddiası

Mevcutta azami yüzde 1,36'ya kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağı kaydediliyor.

Bankaların kredi vermemeleri, verenlerin ise yüksek faizden vatandaşlara kredi kullandırdığı biliniyor.

Dolayısıyla bankaların seçim nedeniyle kredi vermediği belirtiliyor.

Seçimlerden sonra kazanan adaya göre bankacılık sektörünün de şekil alacağı iddia ediliyor.