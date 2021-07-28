Bankalara sel felaketinden etkilenen müşterilerine yardımcı olmaları tavsiye edildi

Rize, Artvin ve Düzce'deki selden etkilenerek bankalara olan sorumluluklarını yerine getiremeyen vatandaşların talebi halinde bankaların yardımcı olmasını tavsiye eden bir karar yayınlandı.

Sel felaketinden olumsuz etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB), kendisine üye bankalara tavsiye niteliğinde bir destek geldi.

TBB, Rize, Artvin ve Düzce'deki sel felaketinden etkilenen banka müşterilerinin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanakları sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularını görüştüğü aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

“MÜŞTERİLERİN TALEPLERİ HALİNDE BANKALARA OLAN BORÇLARININ ÖDENMESİNDE GEREKLİ KOLAYLIKLARIN GÖSTERİLMELİ”

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.





MÜCBİR SEBEP SAYILMASI SAĞLANACAK

Ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, risk merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için risk merkezi üyelerinin bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilir."