Bankaların deprem bölgesindeki çalışmaları devam ediyor

Deprem bölgesinde hasar alan binalarda bulunan bankalar iş göremez hale gelmişti.
Şimdi 891 şubeden 709’u çalışmaya devam ediyor.
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) deprem bölgesindeki çalışmaları aktardı.
Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
3 bin 994 ATM’nin 3 bin 767’si aktif
Kurumdan yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709’unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM’nin 3 bin 767’sinin aktif olduğu kaydedildi.
48 mobil şube ve 86 konteyner şube görev yapıyor
Açıklamada, deprem bölgesindeki mobil şubelerin sayısı verildi ve. şu bilgiler paylaşıldı:
Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır. 17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir.