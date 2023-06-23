Bankaların deprem bölgesindeki çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yara alan 11 ildeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için Türkiye Bankalar Birliği önlem almıştı.

AA

Deprem bölgesinde hasar alan binalarda bulunan bankalar iş göremez hale gelmişti.

Şimdi 891 şubeden 709’u çalışmaya devam ediyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) deprem bölgesindeki çalışmaları aktardı.

Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

3 bin 994 ATM’nin 3 bin 767’si aktif

Kurumdan yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709’unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM’nin 3 bin 767’sinin aktif olduğu kaydedildi.

48 mobil şube ve 86 konteyner şube görev yapıyor

Açıklamada, deprem bölgesindeki mobil şubelerin sayısı verildi ve. şu bilgiler paylaşıldı: