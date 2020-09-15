Bankaların faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Denizbank faiz fiyatları...

Koronavirüs sürecinde bankaların düşürdüğü kredi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Kamu bankası olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ta son kredi faiz oranları nedir?

Koronavirüs pandemisi sürecinde düşürülen kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankalar kredi faiz oranlarını düşürmüş, araç ve konut kredisi başta olmak üzere rekor krediler çekilmişti. Virüs salgını sebebiyle faiz oranları düşürülmüş ve vatandaşın kredi çekmesi kolaylaştırılmıştı.

Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi kampanyası başlatılarak kamu bankaları olan Ziraat, Halbaknk ve Vakıfbank tarafından düşük faizli krediler devreye girmiş, düşük faizli krediler otomobil ve konut satışlarını da arttırmıştı.

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Peki, güncel kredi faiz oranları nedir? Hangi bank ne kadar kredi faizi kullandırıyor? İşte Ziraat, Halkbank, İşbankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Kamu bankaları ve özel bankaları kredi faiz oranların günden güne güncellemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş her gün kredi faizlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor ve buna göre sorgulama yapıyor.

Peki, bankaların konut - taşıt - ihtiyaç kredileriyle ilgili güncel faiz oranları kaç oldu? En düşük konut kredi faizi ne kadar oldu? İşte sizler için derlediğimiz güncel banka kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.34

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 0.99

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.31

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.25 (0 KM ARAÇ)

İHTİYAÇ: 1.34

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.15

TAŞIT: 1.20

İHTİYAÇ: 1.30

İNG BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.24

TAŞIT: 1.17 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.09

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.19

TAŞIT: 1.33 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.65

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.79

TAŞIT: 1.79

İHTİYAÇ: 1.71

QNB KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.49

İHTİYAÇ: 1.14

DESTEK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Açık takip kaydı bulunmayan,

Açık karşılıksız çeki olmayan,

Açık protestolu senedi bulunmayanlar,

Hane geliri 5 bin TL’nin altında olan kişiler krediden yararlanabiliyor.

Hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME NE KADAR?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.