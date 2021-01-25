Bankaların karşılıksız çek için ödemekle zorunlu olduğu miktar arttı

Bankaların ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktar 2 bin 225 TL'den 2 bin 670 liraya çıkarıldı.

Süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarın 2 bin 225 TL'den 2 bin 670 liraya çıkarılması ile ilgili Merkez Bankası'nın kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKTE BANKALARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU TUTAR 1.680 LİRA

Tebliğin geçici 2. maddesinde yapılan değişikliğe göre çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ öncesinde yayınlanan tebliğlere göre, bastırılan çeklerden ötürü süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar da 1.345 liradan 1.680 liraya çıkarıldı.

29 OCAK’TAN İTİBAREN

Düzenleme 29 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.