Karadeniz'e kıyı Bartın'da 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalanlar kentin tek mavi bayraklı plajı İnkum'u doldurdu.

Bartın’ın İnkum tatil beldesine bir günde yaklaşık 5 bin araç giriş yaptı. İnkum’da araçların park edileceği yer kalmadı.

Tatil beldesine gelenler bu yıl mavi bayrak alan İnkum Plajı’na akın etti.

59 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİ

Bartın’ın 59 kilometrelik sahil şeridinde 17 denize giriş sahili var.

ZABITA VE CANKURTARANLAR İŞ BAŞINDA

Zabıta ekipleri ve cankurtaranlar denize girenleri sık sık çeken akıntı konusunda uyardı.

Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkum, tatilcilerle doldu VİDEO

SAHİL GÜVENLİK 17 SAHİLDE GÖREV YAPIYOR

9 günlük bayram tatili nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, boğulma ve diğer olaylara karşı 24 saat görev yapmaya başladı.