Batı Akdeniz ihracatta hedef büyüttü

Türkiye'nin tüm bölgeleri ihracatı artırmak için hedeflerine kilitlendi. O bölgelerden biri olan Batı Akdeniz'in de 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi var.

Batı Akdeniz Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsıyor. Batı Akdeniz ihracatının yıl sonu hedefi 2,5 milyar dolar.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden bu yıl 2 milyar 66 milyon 273 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekor üstüne rekor kırdıklarını bildirdi.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE ORANLA YÜZDE 35,06 ORANINDA ARTIŞ VAR

Bölgeden, 1 Ocak-31 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35,06 oranında artışla 2 milyar 66 milyon 273 bin dolarlık dış satıma ulaştıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bölgemizden sadece bu yılın ekiminde, geçen yılın ekimine kıyasla yüzde 22,91 oranında artışla 202 milyon 921 bin 211 dolar ihracat gerçekleştirildi.





YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ ÖNDE

Ekimde bölgemizden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörümüz bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz oldu. Ekim ayı ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörümüz yüzde 274 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti." bilgisini verdi.

Ayrıca bölgeden yapılan ihracatın konusun olan 26 sektörün 18'inde artış yaşandı.