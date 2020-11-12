Batı Akdeniz'den 20 milyon dolarlık nar ihracatı yapıldı

Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nden, ocak-ekim döneminde 20 milyon 180 bin dolarlık nar ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki nar üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Antalya'da, nar hasadı devam ediyor. Nar ihracatı haziran ve temmuz hariç, yıl boyunca sürdü.

Büyük bir bölümü Antalya'dan olmak üzere bölgeden 1 Ocak-31 Ekim'de 20 milyon 180 bin dolarlık nar ihracatı yapıldı.

NARIN YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Yaklaşık 55 bin 500 dekarlık alanda üretilen nar, toplanıp, boylarına göre sınıflandırılıyor. İç ve dış pazar için ayrı ayrı paketlenen narlar, soğuk hava depolarına taşınıyor. Pazara sunulmayanları ise meyve suyu için fabrikalara yönlendiriliyor.

NAR ÜRETİMİ YÜZDE 5 ARTTI

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, geçen yıl Türkiye genelinde 285 bin 253 dekar alanda 559 bin 171 ton nar üretildiğini söyledi. Karaca, "Bu yıl da hasat dönemi devam ediyor. Geçen yıla göre üretimde yüzde 5 civarında bir artış beklemekteyiz." dedi.

“NAR DALINDA ALICI BULUYOR”

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de narın dalında alıcı bulduğunu kaydedip, özellikle Döşemealtı ilçesindeki narın daha fazla tercih edildiğini kaydetti.

FİYATI, BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Bir ağaçtan verimine göre 60 ile 120 kilogram nar alındığını anlatan Alp, "Narın fiyatı boyutuna ve pazar durumuna göre değişiyor. Suluk nar 75 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulurken, ihracata giden nar ise 2 lira 40 kuruş ile 2 lira 60 kuruş arasında piyasada yer buluyor." ifadesini kullandı.

Antalya'daki çiftçilerin yüzde 15'inin bahçesinde nar bulunduğunu aktaran Alp, bu yıl narın geçen yıla göre fazla olduğunu, üreticisini de tüketicisini de sevindirdiğini söyledi.