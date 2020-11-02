Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 5 ilde elde edilen günlük 35 bin varil olan üretimini, 2023'te 50 bin varile yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

Türkiye'deki ham petrol üretiminin yüzde 62'sini gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, 3 yılda 5 ildeki üretim miktarının yüzde 40 arttığını paylaşarak, şu anki durumu ve gelecek hedefleri ile ilgili değerlendirme yaptı.

1948’DEN BU YANA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arama faaliyetlerini sürdürürken, 1948 yılında petrol çıkarılmaya başlanan Batman'da üretim ve arama faaliyeti aralıksız devam ediyor.

ALANDA 70 SONDAJ FAALİYETTE

1954 yılında kurulan TPAO'nun Batman Bölge Müdürlüğünce sorumluluk alanında bulunan Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yılda ortalama 70 sondaj faaliyetinde bulunuluyor.

GÜNLÜK 35 BİN VARİL PETROL ÜRETİLİYOR

Yaklaşık 90 bin kilometrekare alanda arama faaliyetlerini sürdüren bölge müdürlüğünce bu yıl günlük 35 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Bölgede günlük 35 bin varil olan petrol üretimin, 50 bin varil seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

“5 İLDE ÜRETİM 3 YILDA YÜZDE 40 ARTTI”

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, 5 ildeki sahalarında üretim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, 2020 yılı itibarıyla günlük toplam 35 bin varil üretim gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu petrolün yaklaşık yüzde 60'ının Batman, yüzde 30'unun Diyarbakır, geri kalan bölümünün ise Mardin, Şırnak ve Siirt sınırları içerisinde üretildiğini ifade eden Demir, 2017 ve 2020 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde yüzde 40'lık üretim artışı gerçekleştirildiğini aktardı.

"2023'DE GÜNLÜK 50 BİN VARİL ÜRETİME ULAŞMAK HEDEFİMİZ"

Demir, 2017'de günlük üretimin 24 bin varil civarında olduğunu dile getirerek, "Şimdi 35 bin varil seviyelerine geldik. Agresif petrol aramacılığı ve sondaj faaliyetleri neticesinde envanterimize yeni kuyularımızı kattık. Bu kuyularımızla üretim artışımız da kaçınılmaz oldu. Önümüzdeki süreçte daha yüksek rakamları, 2023'de günlük 50 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

5 İLDE TOPLAM 1.209 PETROL KUYUSU AKTİF

Batman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 ilde toplam 1.209 petrol kuyusunun aktif bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Demir, ayrıca 9 sondaj kulesinde de arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.