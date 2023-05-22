Batman'da 40 çeşit ata tohumuna ulaşıldı Batman'da pirinçten sumağa, cevizden incire, kavundan bibere farklı türlerde yerli tohum toplayan ekipler köy ziyaretlerini sürdürüyor.

AA

Ata tohumu tüketmek demek, sağlıklı ürünlerle beslenmek ve bundan sonra ekilecek ürünlerin kaliteli olması anlamını taşıyor.

Batman da ata tohumu açısından çok elverişli bir alan.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülen ata tohumlarının tespit çalışmaları kapsamında 40 farklı yerli tohuma ulaşıldı.

Batman'da yüzyıllardır kullanılan ve nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaşan ata tohumlarının korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Uzman ekipler köy köy gezdi

Bu kapsamda uzman ekipler, köy köy gezerek çiftçilerin elinde bulunan ata tohumlarından numuneler aldı.

40 farklı tohuma ulaşıldı

Pirinçten sumağa, cevizden incire, kavundan bibere 40 farklı tohuma ulaşan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Tescil ve çoğaltma işlemleri

Ata tohumlarının tespiti tamamlandıktan sonra isimlendirme, tescil ve çoğaltma işlemleri yapılacak.

"İstiyoruz ki bunlar kaybolmasın"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2017 yılında ata tohumlarının tespiti, tescili ve çoğaltılıp kayıt altına alınması yönünde bir çalışma başlattığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

Sason'da yüzyıllardır bulunan bir cevizimiz var. Yine Sason ve Kozluk'ta yetişen bir sumağımız var. İlimize has iki çeşit incirimiz var Hasankeyf bölgesinde. Sason'da iki çeşit cevizimiz var. Gercüş bölgesinde pirincimiz var. Kozluk'ta domatesimiz var. Bölgeye has biber ve fasulyemiz var. 40 civarında tespit ettiğimiz ata tohumlarımız var. Bunlar yıllardır doğada kendiliğinden yetişen ürünler. İstiyoruz ki bunlar kaybolmasın, gelecek nesillerimiz de bunlardan istifade etsin.

"Vatandaşlar daha sağlıklı gıdalar tüketecek"

Toplanan tohumların önce kayıt altına alınacağını, ardından tescil ve çoğaltılması için proje hazırlayacaklarını dile getiren Aydın, böylece ata tohumlarını halkın hizmetine sunacaklarını ifade ederek, ata tohumunun önemine ilişkin şunları kaydetti: