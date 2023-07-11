Batman'da başlatılan proje arıcılığa can verdi Devlet, tarım ve hayvancılığı artırma politikası yürütüyor. Bu hedef doğrultusunda da üreticilere çeşitli desteklerde bulunuyor.

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AA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan proje meyvelerini verdi.

Batman'da 238 girişimci, devlet desteğiyle sertifika alarak arı üreticileri arasına katıldı.

Batman'daki projeye katılan 75'i kadın 238 girişimci sertifikalı arıcı oldu, bal üretmeye başladı.

Batman'ın zengin bitki florası, yüksek rakımlı dağları ve geniş ovalarında 50 bin kovanda bal üretimi yapılıyor.

Proje başlatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kentte arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması amacıyla hazırlanan "Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi", GAP Kalkınma İdaresince kabul edildi.

20'şer arılı kovan dağıtımı yapıldı

Proje kapsamında kırsalda yaşayan, sigortalı bir işte çalışmayan ve arıcılık yapmak isteyen girişimcilere eğitim verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimcilere 20'şer arılı kovan dağıtıldı.

Kentteki kovan sayısı da yüzde 10 artarak 55 bine ulaştı.

"350 ton civarında bal beklentimiz var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman'ın coğrafi özellikleri ile arıcılık için uygun bir kent olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu:

Yüzde 50 hibe ile 238 çiftçimize 20'şer kovan dağıttık. Bu çiftçilerimizin tamamı arıcılığa yeni başladı. Hava şartları güzel giderse verimde yüzde 50 artışla bu yıl il genelinde 350 ton civarında bal bekliyoruz.

"Birkaç ay içerisinde bal hasadı yapacağız"

Beşiri ilçesinin Onbaşı Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Kartal, arıcılığa merakının olduğunu ve projeye başvurarak arılı kovan desteğinden faydalandığını belirterek, şöyle konuştu:

Birkaç ay içerisinde bal hasadı yapacağız. Fazla bal üretebilirsek satarak aile ekonomisine katkı sağlayacağız.

İlk kez yetiştiriciliğe başlayan arıcılar gelecek yıla hazırlanıyor

Beşiri'nin Oğuz köyünde girişimci Adil Alakuş da ilk kez arıcılığa başladığını anlatarak şöyle konuştu: