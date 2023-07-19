Bayburt'ta petrol araması derinleştirildi: 2-3 boyutlu sismik çalışmaların yapılması gerekiyor Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri yaptıkları çalışmaları artırmalarının ardından bölgenin petrol rezervi açısından potansiyeli olduğunu belirleyerek bölgede çalışma başlatılması talebinde bulundu.

İHA

Türkiye, son yıllarda enerji alanında adeta sınıf atladı.

Bunun ardından Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) akademisyenleri, 1926 ve 1930’lu yıllarda Maden Tetkik Arama (MTA) Müdürlüğü tarafından Bayburt’ta yapılan petrol arama çalışmalarını derinleştirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Akaryalı, MTA tarafından 1926 ve 1930’lu yıllarda Bayburt’un Aşağı Çimağıl köyünde yapılan petrol arama çalışmalarını derinleştirerek çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Bölgede daha önce de petrol sızıntılarıyla ilgili yöre sakinlerinin talepleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Nafiz Maden, Aşağı Çimağıl köyüne giderek yaptıkları çalışmalar neticesinde su yüzeyinde petrol sızıntılarını gözlemlediklerini ve petrol kokusunun bile hissedilebildiğini söyledi.

Yapısal ortam ve kayaç türleri petrol depolamasına uygun

Bayburt’un Aşağı Çimağıl köyünün bulunduğu alanda, Petekkaya Antiklinali’nin yanı sıra normal ve ters faylarla dokunak halinde, Jura yaşlı türbiditik çökeller ile Alt Miyosen jips ara katkılı kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı ve kireçtaşından oluşan evaporit çökellerinin bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Enver Akaryalı, Aşağı Çimağıl köyünde petrol depolanması için uygun yapısal ortam ve kayaç türlerinin bulunduğunu belirtti.

2-3 boyutlu sismik çalışma istendi

Bölgede Türkiye Petrolleri (TP) tarafından kapsamlı jeolojik ve 2-3 boyutlu sismik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nafiz Maden ise çalışmalar sonucunda petrolün yüzeye çıkarılabileceğini dile getirdi.

"Sondajla birlikte petrolün yüzeye çıkarılması gerekiyor"

Bölgede petrolün kokusunun bile hissedilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Nafiz Maden, şöyle konuştu:

Geçtiğimiz günlerde Bayburt ili merkeze bağlı Aşağı Çimağıl ve Orta Çimağıl köylerindeki sahalarda bir jeofizik ve jeolojik yüzey çalışmaları yapmak üzere Prof. Dr. Enver Akaryalı ile birlikte bölgeye gittik.



Çünkü 1926 ve 1930’lu yıllarda bölgede yapılan petrol ihbarları üzerine MTA’nın çalışmaları vardı. MTA yaptığı çalışmalarda bu bölgede petrol sızıntısının olduğunu fakat bölgede petrol içerecek herhangi bir rezervuar kapanın olmadığını söylediler.



Fakat biz yaptığımız çalışmada raporda bahsedildiğinin aksine farklı jeolojik yaşlara ait farklı yapıların olduğunu gözlemledik. Burada bir fay hattı mevcut ve yer altındaki rezervuardan petrol bu bölgede sızıyor. Bizim bu çalışmayı yapmaktaki amacımız şuydu: Bu bölgede TPAO’nun daha önce herhangi bir 2 boyutlu, 3 boyutlu sismik çalışması yok. Buraya TPAO’nun mühendislerini ve deneyimli uzmanlarını davet ederek detaylı çalışmalarla buranın petrol potansiyelinin ortaya koyulmasını amaçladık.



Biz bölgeye gittiğimizde su üzerinde küçük sızıntılar olduğunu gördük. Daha detaylı çalışmalarda kaynağa yakın alanlarda daha büyük sızıntılar olduğunu gözlemledik.



Hatta o bölgede petrolün kokusunu dahi hissedebiliyorsunuz, uzman olmanıza gerek yok. Dolayısıyla burada petrolün varlığını ortaya çıkarabilmek için nihayetinde bir sismik çalışma ve bunun sonucunda sondaj çalışmasıyla petrolün yüzeye çıkarılması gerekiyor.

"Erzincan’da Rus petrollerine eşdeğer petrol varlığına dair raporlar var"

Erzincan’da da petrol sızıntılarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını aktaran Gümüşhane Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, şöyle dedi: