Bayern Münih'in taraftar maskeleri Zonguldak’tan

Zonguldak'ta spor giysileri üretimi ve ihracatı yapan firma, Bayern Münih'in lisanslı taraftar maskelerini hazırlıyor.

Zonguldak’ta 27 yıl önce kurulan Capeti Tekstil, 1.650 metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Firma, koronavirüs salgınıyla mücadeleye de maske üretimiyle katkı sağlıyor.

BAYERN MÜNİH'İN 100 BİN ADET LİSANSLI TARAFTAR MASKESİ

Firma son olarak İstanbul'da bulunan başka bir firma aracılığıyla Bayern Münih'in lisanslı taraftar maskelerinin üretimine başladı. Üretilecek 100 bin adet taraftar maskesi, kulübün mağazalarında satışa sunulacak.

"İHRACAT YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Firmanın genel müdürü Hikmet Kavaz, maskelerin kısa zamanda yapılmasının istendiğini, hazırladıkları numunelerin kabul edilmesinin ardından çok hızlı bir şekilde imalata başladıklarını anlattı. Kavaz, takımın milyonlarca taraftarı olduğunu belirterek, “İstediğimiz zamanda ve şekilde verirsek ki biz buna güveniyoruz, diğer takımlar da olacak. Çevredeki diğer atölyelere de faydası olur. Diğer imalatçıları da organize edeceğiz, hayırlısı olur inşallah."

MASKELER PENYE ASTARLI VE YIKANABİLİR

Kavaz, imal ettikleri maskelerin penye astarlı, sağlıklı ve yıkanabilir olduğu için tercih edildiğini dile getirdi.

“GEÇEN YILIN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLAN BİR TAKIMA MASKE YAPMAK AYRI BİR GURUR”

Kavaz, yaptıkları işi önemsediklerini vurgulayarak, "Geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir takıma maske yapmak ayrı bir gurur. Dünya devine Zonguldak'taki bir atölyeden ürün yapılması güzel bir şey. Ülke ekonomisi açısından çok önemli, yani ihracat yapmak çok önemli. Sonuçta döviz giriyor, bunları euroyla satıyoruz." dedi.