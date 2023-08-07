Baykar, Aselsan ve Roketsan'dan Suudi Arabistan'da yeni anlaşmalar Baykar, Suudi Arabistan'da yeni bir ihracat hamlesi gerçekleştirdi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı sözleşmesinin ardından bu kez de İHA alanında yeni imzalar atıldı.

AA

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi gelişmeler, ekonomik iş birliklerine de dönüştü.

İHA İmalatı Yerlileştirme Projesi kapsamında iki ülke arasında önemli bir iş birliği sözleşmesi daha imza altına alındı.

Baykar, Aselsan ve Roketsan'dan gelen son hamleye göre, Suudi Arabistan'daki şirketlerle çeşitli anlaşmalar imzalanarak iki ülke arasında uzun yıllar sürecek stratejik iş birliktelikleri doğdu.

Milli insansız hava araçları alanında yeni anlaşma

Türk savunma sanayisinin milli insansız hava araçlarında yakaladığı başarı sürüyor.

İki ülke arasında TİHA ihracatı sözleşmesi imzalanmıştı

Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.

İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması yapıldı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Törende, Baykar, Aselsan ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı.

Baykar, Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile yerel üretim ve teknoloji transferi, Aselsan ve Roketsan da sahip oldukları yetenekler doğrultusunda ülkede teknolojiyi yerelleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan'dan üst düzey devlet yöneticileri ve şirket yetkililerinin de katıldığı törende, anlaşmalara Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci imza attı.

"Bayraktar AKINCI, sıradan bir silah veya hava aracı değil"

Haluk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, heyecan verici bir anı kutlamak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren yeni bir fasla tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

Bayraktar AKINCI da dahil olmak üzere yenilikçi teknolojileri paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformun geliştirilmesi şüphesiz paha biçilmezdir. Bayraktar AKINCI, sıradan bir silah veya hava aracı değildir. Akıncı, onlarca bilgisayar, on binlerce satır kod ve yapay zeka ile donatılmış uçan akıllı bir robottur.

"Projenin devamı için hazırız"

Bu projenin, Baykar için sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda ülke çıkarları doğrultusunda gelecek vadeden fırsatların bir dayanağı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, projenin devamı için de hazır olduklarını bildirdi.