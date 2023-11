ensonhaber.com

Bayraktar İnşaat’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayraktar, 50. yıl kuruluş töreninde sözlerine Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak başladı.

Çalışma hayatına Trabzon'da 11 yaşında başladığını ve şirketin İstanbul'da kurulduğu 25 Haziran 1973 tarihinde henüz 24 yaşında olduğunu belirten Bayraktar, bugün 50. yaşına giren Bayraktar İnşaat'ın yıldönümünü dostları ile birlikte kutlamak istediğini dile getirdi.

Bir kurumun 50. yılına girmesinin güvene dayandığını hatırlatan Bayraktar, "50 yıldır yürüdüğümüz yolun temelinde güven var." dedi.

Bayraktar İnşaat 1973'te kuruldu

Eğitim hayatı boyunca çalışmaya devam ettiğini belirterek, o dönemle yanında bulunanları sık sık anan Bayraktar, şirketinin geçirdiği aşamaları ise şöyle aktardı:

"50 yıldır geliştirdiğimiz proje alanı 1,8 milyon metrekareyi buldu"

Bu süreçte kamuda yaptığı görevleri sıralan Bayraktar, halkın barınma ihtiyacına yönelik çalıştığını ve depremde hiç birinin yıkılmadığını, bunun da denetimlerden ileri geldiğini dile getirdi.

Bayraktar, kamu kurumlarındaki faaliyetleri sırasında kentsel dönüşüm çalışmalarının ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaparak devam ettirdiği konuşmasında, 2013 yılında yeniden yapılanarak 10 yıldır tekrar kendi işlerine sarıldığını dile getirdi.

"Adres Ankara Evleri projesini yürüttüyoruz"

Bugün Bayraktar İnşaat olarak kendi sektörleri içinde yoğunlaşma azmi içinde olduklarını belirten Erdoğan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

50 yıllık çalışma hayatımda çok gayretim oldu. Güvenilir ve aranılır olmak için çok dikkatli oldum. Yarım asırlık tecrübemiz var. Azimli, gayretli ve istikrarlı bir çalışma, tek başına mücadele veren bir insanı bu noktalara taşıdı. Kendi mazimize not düştük, iz bıraktık. Hiçbir şey yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken sergilediğin tavıra göre yer tutarsın. Makam sahibi iken sana yakın olmak, dost olmak isteyen birçok kişi makamdan düşünce ortadan kayboluyor. İnşaatçılık kolay iş değil. İnşaatı kaliteli yaparak, bir an önce bitirmek istiyoruz.