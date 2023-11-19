Bayraktar İnşaat 50. yılını kutladı Bayraktar İnşaat’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayraktar, kurumun 50. yılı için İstanbul'da düzenlenen gecede bir konuşma yaparak, faaaliyetlerini aktardı.

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ensonhaber.com

Bayraktar İnşaat’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayraktar, 50. yıl kuruluş töreninde sözlerine Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak başladı.

Çalışma hayatına Trabzon'da 11 yaşında başladığını ve şirketin İstanbul'da kurulduğu 25 Haziran 1973 tarihinde henüz 24 yaşında olduğunu belirten Bayraktar, bugün 50. yaşına giren Bayraktar İnşaat'ın yıldönümünü dostları ile birlikte kutlamak istediğini dile getirdi.

Bir kurumun 50. yılına girmesinin güvene dayandığını hatırlatan Bayraktar, "50 yıldır yürüdüğümüz yolun temelinde güven var." dedi.

Bayraktar İnşaat 1973'te kuruldu

Eğitim hayatı boyunca çalışmaya devam ettiğini belirterek, o dönemle yanında bulunanları sık sık anan Bayraktar, şirketinin geçirdiği aşamaları ise şöyle aktardı:

İlk inşaatımız İstanbul Fatih ilçesindeki bir apartmandı. Erdoğan Bayraktar olarak yarım asırdır pek çok iş yaptım. İş hayatına başladığım 1973 yılında İstanbul Kocamustafapaşa Vergi Dairesi'ne kaydoldum. 22 yıldır mühendislik ve müteahhitlik yaptım. Bu süre içinde pek çok kişilerle ortaklıklar yaparak birçok işler başardık. 50 yıl süresince kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz projelerle ve özel sektörden aldığımız ihalelerle faaliyetlerimizi sürdürdük.

"50 yıldır geliştirdiğimiz proje alanı 1,8 milyon metrekareyi buldu"

50 yıldır geliştirdiğimiz proje alanı 1,8 milyon metrekareyi buldu. Vergilerimizi zamanında ve eksiksiz ödedik. İnşaat sektöründe çoğunlukla Fatih, Şehremini, Topkapı, Kaleiçi, Lunapark çevresi olmak üzere; Kocamustafapaşa, İkitelli ve Eskişehir'de de konutlar, tatil siteleri, sanayi siteleri, kooperatifler gibi birçok projeyi eksiksiz tamamlayarak iskanlarını aldık. Pek çok projeyi sahiplerine eksiksiz teslim ettik.

Bu süreçte kamuda yaptığı görevleri sıralan Bayraktar, halkın barınma ihtiyacına yönelik çalıştığını ve depremde hiç birinin yıkılmadığını, bunun da denetimlerden ileri geldiğini dile getirdi.

Bayraktar, kamu kurumlarındaki faaliyetleri sırasında kentsel dönüşüm çalışmalarının ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaparak devam ettirdiği konuşmasında, 2013 yılında yeniden yapılanarak 10 yıldır tekrar kendi işlerine sarıldığını dile getirdi.

"Adres Ankara Evleri projesini yürüttüyoruz"

Bugün Bayraktar İnşaat olarak kendi sektörleri içinde yoğunlaşma azmi içinde olduklarını belirten Erdoğan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

10 yıldır epeyce işler yaptık. Ankara Etlik Şehir Hastanesi karşısında 3 bin konutluk Adres Ankara Evleri projesini yürüttüyoruz. Konut alacak olan müşterimiz inşaatı bizim yaptığımızı öğrenince ‘Erdoğan Bayraktar verdiği sözü tutar, aldığı işi bitirir’ diyor ve imza almadan parayı bırakıp gidiyor. İşte bu güven vermektir, güven kazanmaktır. Binlerce şükürler olsun.

50 yıllık çalışma hayatımda çok gayretim oldu. Güvenilir ve aranılır olmak için çok dikkatli oldum. Yarım asırlık tecrübemiz var. Azimli, gayretli ve istikrarlı bir çalışma, tek başına mücadele veren bir insanı bu noktalara taşıdı. Kendi mazimize not düştük, iz bıraktık. Hiçbir şey yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken sergilediğin tavıra göre yer tutarsın. Makam sahibi iken sana yakın olmak, dost olmak isteyen birçok kişi makamdan düşünce ortadan kayboluyor. İnşaatçılık kolay iş değil. İnşaatı kaliteli yaparak, bir an önce bitirmek istiyoruz.

"Ciddi krizlerle uğraştık"

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında satışların bıçak gibi kesildiğini dile getiren Bayraktar, o günden bugüne ciddi krizlerle uğraştıklarını dile getirerek Ankara'daki projenin büyüklüğüne şu sözlerle değindi:

Ankara'da devam eden inşaatımız oldukça büyük bir proje. Arsa sahibi kooperatife 1.290 konut vereceğiz. Üyelerin evlerini de bir an önce bitirip teslim edeceğiz. Bugüne kadar 300 kadar daire sattık. Toplamda 3 bin konut ve 2 çarşısı olan bir inşaat, güzel bir proje. Biz de inşaatı kaliteli yapmak ve bir an önce bitirmek istiyoruz. Tabii bu satış yapabilmemize bağlı. Yine İstanbul'da Kartal Samandıra Kavşağı'nda çok müthiş bir eğitim kompleksini bitirdik. Sancaktepe'de Mesleki ve Teknik Yüksekokul olabilecek, misafirhanesi, yurdu, lojmanları ve büyük bir atölyesi olan eğitim kampüsünü de değerlendirmek istiyoruz. Koşuyolu'nda ofis binası bitirdik ve satış sürecindeyiz. Silivri Selimpaşa'da 17 villa yapıyoruz. Bitirmek üzereyiz. Kırklareli-Demircihalil köyünde güzel bir çiftliğimiz var. Tarımsal üretim ve büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Jersey ırkı ile büyükbaş süt hayvancılığı ve tarım yapıyoruz. Trabzon merkezde, Pazarkapı'da bitirme aşamasına getirdiğimiz cami ve külliye bizim en önemli sorumluluğumuzdur.

"Ömrüm çalışmakla geçti"

Ömrünün çalışmakla geçtiğini belirten Bayraktar, iyi bir takım kurucusu olduğunu belirterek, aile şirketlerinin zor kurumsallaştığını ve kısa süreli olduklarını gördüklerini belirtti. Bayraktar, 50. yıl töreninde yaptığı konuşmasında öz güveni olanların başarılı olacağından ve sakınılması gerekilen insanların özelliklerine kadar pek çok deneyimini aktardı.

Sosyal sorumluluk projeleri

Bayraktar, inşaatçı bir aile oldukların; hep birlikte Kırklareli-Demircihalil köyünde bir çiftlik ve sosyal sorumluluk kapsamında Trabzon'da Ortahisar'da büyük bir cami ayrıca İstanbul Kartal Samandıra Kavşağı’nda çok büyük bir eğitim kompleksi yaptıklarını belirtti.

50 yılda imza atılan projeler

Erdoğan Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 50 yılda 205 farklı projeye imza attıklarını, bunların 172’sinin konut, 5’inin sanayi ve fabrika, 14’ünün ticari-iş merkezi, 6’sının eğitim tesisi olduğunu, 8 projenin de sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.

Bayraktar, konuşmasında projelerin İstanbul, Trabzon, Eskişehir, Kırklareli, Balıkesir, Hatay (İskenderun) ve Ankara’da hayata geçirildiğini söyledi.

Törene damga vuran şiir

Törende Bayraktar'ın yazdığı, "Çok küçük yaşımda koyuldum yola, sırtımda yükümle vermedim mola, yokuşlar tırmandım geç kala kala" dizeleriyle başlayan şiir nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı.

Şiirin tamamı:

Çok küçük yaşımda koyuldum yola, sırtımda yükümle vermedim mola, yokuşlar tırmandım, geç kala kala. Başıma örülen çok çorap söktüm, tarla kazım, kaya kırdım, kök söktüm, kazma tuttum, kürek tuttum, kalem aldım elime. Dişimi sıktım da gözyaşı döktüm, boğazımda düğümlendi, dilimdeki kelime, Allah gördü, yardım yaptı halime, Hakka teslim olan, selamete erer, erer inşallah.

Programın sonunda, Erdoğan Bayraktar'ın ilk inşaata başladığı yıl olan 1973'te ilk projesini çizen İnşaat Mühendisi Emin Kıroğlu'na 50. yıl anısına plaket takdim edildi.