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Bayram tatili nedeniyle şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer izni

Bayram tatili nedeniyle şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer izni Şehirler arası otobüslerine bayram tatili nedeni ile yoğunluk yaşadığı için ek seferler konulacak. Otobüs firmalarına bayram tatili için verilen ek sefer izni yarın başlayacak ve 16 Nisan'a kadar devam edecek.